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Gaziantep'te 12 okul yönetimine kayyım!

Güney Eğitim Kurumları'na 5 kişilik kayyım heyeti atandı

15 Temmuz 2016 22:00

Gaziantep’te ‘paralel yapı’ ile ilişkisi olduğu öne sürülen ve bünyesinde 12 okulun bulunduğu Güney Eğitim Kurumları'na mahkeme kararıyla 5 kişilik kayyım atanmasına karar verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Mart ayında bünyesinde 12 okul bulunan Güney Eğitim Kurumları'na operasyon düzenlemiş ve yüzlerce belgeye el koymuştu. Operasyon sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından Güney Eğitim Kurumları'nın belgelerinde ve para hareketlerinde yapılan inceleme sonucunda, kurumun işlemlerinde usulsüzlük belirleyip vergi kaçırıldığı ve okulların gelirinden ‘paralel yapı’ya para aktarıldığı tespit edildi. 

Gaziantep 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, MASAK raporuna dayanarak Güney Eğitim Kurumları İşletmeleri Anonim Şirketi'ni 5 kişilik kayyım atanmasına karar verdi.

Mahkeme kararının tebliğ edildiği kurumda kayyımın birkaç gün içinde göreve başlaması bekleniyor.

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