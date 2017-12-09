Gaziantep’te 102 olayla ilgili 17 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, polisin 10 günde yaptığı operasyonlarda hırsızlık, evrakta sahtecilik, uyuşturucu imalatı ve satışı gibi birbirinden bağımsız 102 olayla ilgili 51 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri, kentte artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve olayları aydınlatmak için yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Polis, 10 gün süren operasyonlarda, ev, işyeri, otomobil ve motosiklet hırsızlığı, resmi evrakta sahtecilik, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi birbirinden bağımsız 102 olaya karışan 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen; motosiklet, bilgisayar, televizyon, tablet ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar ile endüstriyel mutfak malzemeleri sahiplerine teslim ederken ele geçirilen 2 ruhsatsız tabanca 1 hassas teraziye ve bir miktar uyuşturucu maddeleye de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.