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GAZİANTEP'TE 102 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ GAZİANTEP (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-GAZİANTEP'TE 102 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ GAZİANTEP (A.A) - 08.11.2010 - Gaziantep'te 102 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'e doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini öğrenen ve çalışma başlatan polis, İ.A'nın (31) kullandığı minibüsü Gaziantep girişinde durdurdu.  Minibüste yapılan aramada, özel olarak yaptırılmış bölmelere gizlenmiş toplam 102 kilo eroin ve 385 gram afyon sakızı bulundu. Operasyonda, otomobiliyle içerisinde eroin bulunan minibüse öncülük ettiği belirlenen V.A. (31) da gözaltına alındı. ''Uyuşturucu madde ticareti ve nakli'' yapmakla suçlanan İ.A. ve V.A'nın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.

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