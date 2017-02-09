Gaziantepspor'un yeni transferi Hatira hakkındaki 'El Kaide' iddiası Meclis gündeminde

Bundesliga takımlarından Darmstadt'ta oynayan ve El Kaide ile ilişkisi olduğu iddiasıyla sözleşmesi feshedildiği öne sürülen Gaziantepspor'un yeni transferi Enis Ben Hatira, TBMM gündemine de geldi.

BirGün'de yer alan habere göre, Hatira'nın transferini Meclis gündemine taşıyan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Dünya terörizmi konuşurken Gaziantepspor yönetimi, Türkiye’de ve özellikle de Gaziantep’te ciddi bir sorun olarak gündemde olan bir konuda toplumun hassasiyetlerini neden göz ardı etmiştir?

Son dönemlerde yaşanan IŞİD ve cihadist terör örgütlerinin faaliyetleriyle gündeme gelen ve bu durumdan kaynaklı Gaziantep kent kimliğinin ve imajının ciddi anlamda sorun yaşadığı bir dönemde böylesi bir transferin gerçekleştirilmiş olması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bu futbolcu, yeteneğine mi yoksa “cihatçı derneklerle ilişkisi olan bir kişi” olmasına göre mi transfer edilmiştir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Müslüman aleminin lideri olduğunu ve Türkiye'nin de Müslümanlara koşulsuz kucak açan bir ülke olduğunu belirten Kızıl, tüm Müslümanları kast ederken cihatçi-terörist militanları da kast etmekte midir?

Gaziantepspor’un taraftarları söz konusu transfere yönelik “şehrimizin adını kirletiyorlar” sözleriyle tepki göstermesine rağmen kulüp yönetimi neden ısrarla bu transferi gerçekleştirmiştir? Buna ilişkin bakanlığınızın soruşturma açma gibi bir girişimi olacak mı?"