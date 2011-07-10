-GAZİANTEPSPOR'UN AVUSTURYA KAMPI MÜNİH (A.A) - 09.07.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Gaziantepspor, Rusya'nın Rubin Kazan takımı ile yaptığı son hazırlık maçında 3-1 yenildi. Almanya'nın Münih Kentinde Garching Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı siyahlılar Mahmut Bezgin, Dany, Emre, Seirdar, Şenol, Bekir, Murat, Olcan, Wagner, Sosa, Cenk Tosun 11'i ile yer aldı. Rubin Kazan'da ise Sergey, Cristian, Boletti, Ronan, Vitary, Peter, Bibras, Kasaer, Gökdeniz, Metmedev, Vladimir yer aldı. Kırmızı siyahlıların golünü 20. dakikada Cenk Tosun atarken, rakip Rubin Kazan'ın gollerini 52. dakikada Bibras, 78'nci dakikada Peter ve 87. dakikada ise Alesher kaydetti. Karşılaşmayı çok sayıda gurbetçi vatandaş da izledi.