-GAZİANTEPSPOR'UN 2. ETAP KAMPI HOLLANDA'DA GAZİANTEP (A.A) - 14.07.2010 - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Isparta Davraz'da birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Gaziantepspor, ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için Hollanda'ya gitti. Isparta Davraz'daki kamp çalışmalarının ardından iki gün izin verilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşan futbolcular ve teknik heyet, Almanya'nın Düsseldorf kentinden kara yolu ile kamp yapacakları Hollanda'nın Arnhem kentindeki Avegoord Otel'e geçecek. Kafilede Arjantin'den transfer edilen golcü futbolcu Ismael Sosa da yer aldı. Gaziantepspor, 28 Temmuz tarihinde çalışmalarını tamamlayarak Gaziantep'e dönecek. Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon hazırlıklarına Gaziantep'te başladıklarını ve Isparta Davraz'da sürdürdüklerini belirterek, ''Davraz kampı başarılı geçti. Futbolcularımın performansından memnunum. Şimdi de Hollanda'ya giderek hazırlıkları orada tamamlayacağız. Burada hazırlık maçlarında takımın durumunu göreceğiz'' dedi. Gaziantep'te yeni bir dönemin başladığını söyleyen Tolunay Kafkas, yepyeni bir sayfa açtıklarını belirterek, ''Bu yıl Gaziantepspor'u üst sıralara taşımak için ciddi bir özveri göstereceğiz. Her şey çok güzel olacak. Henüz hazır değiliz, eksiklerimiz var. 14 günlük Hollanda kampında bunları tamamlayıp lige hazır bir şekilde dönmek istiyoruz'' diye konuştu. Kafkas, Gaziantepspor'un yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir takım olacağını da sözlerine ekledi.