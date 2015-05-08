Gaziantepsporlu Gökhan Süzen: Sakin olursak Beşiktaş'ı yeneriz

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Gökhan Süzen, sakin kalıp rakipleri kadar istekli davranmaları halinde, galip gelebileceklerini söyledi.

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak geldiği Gaziantepspor'un formasını terleten Gökhan Süzen, siyah beyazlılar karşısında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini vurguladı.

Beşiktaş gibi ligin güçlü ve formda bir takımına karşı mücadele etmenin kolay olmayacağını ifade eden Gökhan Süzen, rakipleri karşısında güzel bir oyun sergileyip iyi sonuçlar elde etmek istediklerini bildirdi.

Ntvspor’a konuşan Gökhan Süzen, özellikle son haftalarda gerçek performanslarından uzak bir görüntü sergilediklerini ve puan kayıpları yaşadıklarını dile getirerek bunlardan gerekli dersleri çıkardıklarını ve Beşiktaş karşısında geçen haftalardaki hataları yenilememeye çalışacaklarını kaydetti.

Maç öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarının verimli geçtiğini ve rakiplerini iyi analiz etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Gökhan Süzen, şöyle konuştu:

"Bu haftaki maç bizim için ne kadar zorluysa Beşiktaş için de öyle olacak. Puan kaybına tahammülü olmayan rakibimiz, sahaya stres altında çıkacak. Biz de sakin davranıp onlar kadar istekli olursak, 3 puanı alırız. Rakibimizin içinde bulunduğu duruma bakarsak, şunu çok rahat söyleyebilirim; sakin olursak Beşiktaş'ı yeneriz."

Gökhan Süzen, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak geldiğini anımsatarak "Doğrusunu söylemek gerekirse benim için duygusal bir maç olacak ama neticede profesyonel insanlarız. Hangi takımın formasını giyiyorsak onun başarısını arzularız. Maça çıktığım andan itibaren Gaziantepspor'un başarısı için çaba göstereceğim ve İnşallah başarılı şekilde Gaziantep'e döneriz" diye konuştu.