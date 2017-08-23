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Spor

Gaziantepsporlu futbolculara aldıkları galibiyet için prim verildi

GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor oyuncuları, Gazişehir Gaziantep galibiyeti nedeniyle primle ödüllendirildi

23 Ağustos 2017 15:43

GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Gaziantepspor oyuncuları, Gazişehir Gaziantep galibiyeti nedeniyle primle ödüllendirildi.
Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Bakır, ligin 2\'nci haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nü deplasmanda 1-0 mağlup eden takımı, Celel Doğan Tesisleri\'nde ziyaret etti. Bakır, galibiyet nedeniyle futbolcuları tebrik edip baklava ikram etti. İzzet Bakır, miktarı açıklanmayan paraların bulunduğu prim zarflarını takımın kaptanı Şenol Can\'a teslim etti.
İzzet Bakır, futbolcuları kendi adına ödüllendirdiğini belirterek, \"Sizin hakkınız hiç bir şeyle ödüllendirilemez. Ben kendi adıma küçük bir sürpriz yaparak sizi ödüllendirmek istedim. Sizler daha iyisine layıksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Manisaspor\'u da yenin, ben sizi ödüllendirmeye devam edeceğim\" dedi.

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