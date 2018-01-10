Gaziantepspor'dan yeni Cenk Tosun açıklaması: Bize 4 milyon TL bağış yapılmadı

Gaziantepspor, eski oyuncuları Cenk Tosun'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."