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Spor

Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun tepkisi: Hırsızlık yaptınız

G.Antep başkanı İbrahim Kızıl, Beşiktaş maçının sonunda Cenk Tosun transferi nedeni ile çok sert açıklamalarda bulundu

08 Şubat 2014 11:30

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Cenk Tosun'u alan Beşiktaş'a sert ifadelerle yüklendi. "Yaptıkları resmen hırsızlık" diyen Kızıl, "Gaziantepspor'un içine at hırsızı gibi girip çocuğun aklını çeldiler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ı kızdırdı. Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'un aklını çeldiğini söyleyen Kızıl, "Yaptıkları resmen hırsızlık. Yaptıkları ahlak dışı. Gaziantepspor'un içine at hırsızı gibi girdiler, çocuğun aklını çeldiler" diye konuştu.

NTV spor'a konuşan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Cenk Tosun transferiyle ilgili demeç vermeye devam edeceğini söyleyen Kızıl, şunları kaydetti:

"Büyük takımların böyle davranışlarda bulunmaması lazım. Büyük takımlar camialarından dolayı büyüktür. Yoksa bizden hiçbir farkları yok. Beşiktaş'ta 50 tane futbolcu var. Beşiktaş yaklaşık 1,5 yıldır gerek yönetim gerek Mehmet Atalay olsun takımın içine girdiler ve Cenk'i bedava götürmek için elinden gelini yaptılar. Hırsızlık bu başka birşey değil."

 

'Hırsızlık yaptılar'

 

Sözleşme uzatmak için Cenk'e teklifte bulunduklarını söyleyen Kızıl, "Beşiktaş, Cenk ve ailesi ile sürekli görüşerek çocuğun aklını çeldiler. Biz Serdar Kurtuluş transferinde Beşiktaş'a yardımcı olduk. Bunun karşılığını böyle aldık. Bu tür davranışlar etik değil. Resmen hırsızlık. Cenk Tosun'u 4 milyon euroya verdi Lokomotiv Moskova. Fenerbahçe, Cenk Tosun'u istedi ama kendisi Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fenerbahçe transferden vazgeçti" diye konuştu.

Beşiktaş'ın çok büyük terbiyesizlik yaptığını söyleyen Kızıl, "Fikret Orman da utanmadan Cenk ile poz veriyor. Bu davranışla Fikret Orman, Gaziantep şehrine çok büyük saygısızlık yapmıştır. Bu olay burada bitmeyecek. Bunu yapanlardan hesap soracağız. Bu tür emek hırsızlığı yapan insanları lanetliyorum. Cenk'in hiçbir suçu yok ahlak dışı davranışı Beşiktaş yapmıştır. Gaziantepspor'un içine at hırsızı gibi girdiler çocuğun aklını çeldiler" şeklinde konuştu.

 

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