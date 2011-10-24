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Spor

Gaziantepspor'dan 3 gol GAZİANTEP (A.A)

24 Ekim 2011 00:02

-Gaziantepspor'dan 3 gol GAZİANTEP (A.A) - 23.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Gaziantepspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı. 57. dakikada, Ivan ceza sahası içine kadar götürdüğü topu Olcan'a aktardı, Olcan topu Muhammet'e verdi, bu oyuncu defansı geçerek topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu, 3-0. 66. dakikada, Gençlerbirliği'nden Erdal ceza sahasına girerken Ermin Zec'e uzattı, bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Karcemarskas uzanarak kornere gönderdi. 71. dakikada, Hurşut'un 25 metreden sert vuruşu direğin dibinden auta gitti. 87. dakikada, Yasin ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Karcemarskas aynı güzellikte uçarak tehlikeyi önledi. Gaziantepspor maçı 3-0 kazandı. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Koray Gencerler xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Mehmet Kısal xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Emre Güngör xxx, Ivan xx, Bekir Ozan xx, Muhammet xxx (Dk. 68 Cenk Tosun x), Dany Nounkeu xxx, Wagner xxx (Dk. 74 Murat Ceylan x), Serdar Kurtuluş xx, Sosa xx (Dk. 81 Popov x), Gillas Binya xx, Olcan xxx Gençlerbirliği: Ramazan x, Mehmet Sedef x (Dk. 46 Mehmet Akgün x), Curri x, Aykut xx, Cem Can xx, Randall x, Erdal Kılıçaslan  xx (Dk. 72 Yasin x), Oktay x, Soner xx (Dk. 63 Ermin Zec x), Hurşut xx, Herve Tum x Goller: Dk. 13 ve Dk. 57 Muhammet, Dk. 43 Wagner, (Gaziantepspor) Sarı kartlar: Dk. 27 Oktay, Dk. 31 Hurşut, Dk. 85 Aykut (Gençlerbirliği), Dk. 31 Gillas Binya, Dk. 44 Emre Güngör, Dk. 67 Sosa, Dk. 86 Dany Nounkeu (Gaziantepspor)

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