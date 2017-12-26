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Spor

Gaziantepspor'da teknik direktör değişti

GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor yönetimi teknik direktör Faik Demir ile karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı

26 Aralık 2017 18:03

GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor yönetimi teknik direktör Faik Demir ile karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine de Vedat Özsoylu getirildi.
Gaziantepspor yönetimi ligde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Faik Demir ile karşılıklı görüşmeyle yolları ayırma kararı aldı. Gaziantepspor Kulübünden de konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Yönetim kurulumuzun teknik direktör Faik Demir ile yaptığı görüşme sonucunda, her iki tarafın menfaatleri açısından gelinen noktada ayrılmanın en uygun yol olduğuna karar verilmiştir. Sayın Faik Demir’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kulübümüze vermiş oldukları emek ve mesaiden dolayı teşekkür ederiz. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile Gaziantepspor Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Vedat Özsoylu getirilmiştir. Sayın Özsoylu ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.\"

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