Gaziantepspor'da önce canlı yayında duygu dolu anlar, sonra ayrılık

Spor Toto TFF 1. Lig 27. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmasın ardından alışık olunmayan bir olay yaşandı.

Gaziantepspor'un 2-1 kazandığı maçın öncesinde ev sahibi takımın teknik direktörü Oktay Derelioğlu, "Bu maç benim son maçım, bu maçın ardından bırakıyorum" demişti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına maçı değerlendiren Oktay Derelioğlu'na oyuncuları destek oldu ve hocalarının görevden ayrılmaması için canlı yayında yoğun talepte bulundular.

Canlı yayında duygu dolu anlar yaşandı

Genç futbolcuların ardından gelen Gaziantepspor Başkanı İbrahim Halil Kızıl, "Bu çocuklara yazık, hocamız da bu çocuklara para veremediği, yemek veremediği için kötü hissediyor ve bırakmak istiyor. Ben başkan olarak tek başıma mücadele ettim ama yetemedim. Tek 1 kişinin bütçesiyle Gaziantepspor ayakta duramaz. Hocamızla da kimse 'Başkan istifa etti, kulüp düştü, hoca gitti' denmemesi için sezon sonuna kadar devam etme kararı alacağız inşallah" dedi.

İkna çabaları yeterli olmadı

Spor Toto 1. Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, başkanın ve futbolcuların tüm ikna çabalarına rağmen teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Derelioğlu ile yapılan görüşme sonucunda, yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, Oktay Derelioğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Gaziantepspor'un Oktay Derelioğlu açıklaması

"Kulübümüz ile Teknik Adam Oktay Derelioğlu arasında yapılan görüşme sonucunda, karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Gaziantepspor Kulübü"

Şenol Can Kulüpten gönderildi

Öte yandan sözleşmesi bitmek üzere olan Şenol Can ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada "Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncumuz Şenol Can'a sezon sonuna kadar izin verilmiştir." denildi.

Oktay Derelioğlu'dan basın toplantısı

Derelioğlu, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor maçı sonrasından görevinden ayrılacağını açıkladığını hatırlatarak, "Genç oyuncularım görevde kalmam için bugüne kadar beni ikna etti. Ancak Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum" dedi.

"Büyük hikâyeler çıkacak"

Gelinen süreçte "anlat anlat bitmeyecek" ve "büyük hikayeler çıkacak" olaylar yaşadığını aktaran Derelioğlu, görevde bulunduğu süreçte hak edene forma şansı tanıdığını ve bu sayede her hafta futbol olarak daha iyiye giden bir takım haline geldiklerini aktardı.

Geçtiğimiz günlerde 14 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını hatırlatan Derelioğlu, "Bu oyuncuları kadro dışı bırakırken doğru yaptığımı biliyorum. Ama bu süreç öyle bir hal aldı ki şu an başkan ve yöneticiler beni istemiyor, istememe nedenleri de çok farklı. Özellikle bir yönetici başta olmak üzere yönetim bu çocukların geleceğiyle oynuyor. Oluşturduğumuz bu kadro, eğer bozulmazsa daha çok can yakar. Tıpkı Samsunspor maçında yaptığı gibi" ifadelerini kullandı.

Görevden ayrıldıktan sonra kadro dışı bırakılan 14 oyuncunun affedileceğini, oluşturduğu 18-20 kişilik kadroda yer alan futbolcuların da sözleşmelerinin feshedileceğini dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:

"Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım. Bunlar bir de kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar... Bu çocuklara yazık günah."