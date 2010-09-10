-GAZİANTEPSPOR'DA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI GAZİANTEP (A.A) - 10.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasına 3 beraberlikle 3 puanla giren Gaziantepspor, deplasmandaki Galatasaray maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Celal Doğan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Gaziantepspor, Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında Bank Asya 1. Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile bir hazırlık maçı yaptı. Gaziantepspor, Kamil Ocak Stadı'ndaki hazırlık maçını 1-0 kaybetti.