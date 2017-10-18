Gaziantepspor'da Bünyamin Süral ile yollar ayrıldı

TFF 1\'inci Lig takımlarından Gaziantepspor Kulübü Başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör Süral ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gaziantepspor, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Bünyamin Süral ile yollarını ayırdı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Burada teknik direktör Bünyamin Süral ile yollarını ayırdıklarını belirten Durmaz, \"Bünyamin Süral ile yollarımızı ayırdık. Yeni hocayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ama netlik kazanan bir şey yok. Ergün Penbe ile de konuştuk. Başka görüştüğümüz kişiler de var. Rize maçına yetişmese de o zamana kadar yeni hocayı belirleriz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Huzeyfe Durmaz\'ın GGC ziyareti

- Huzeyfe Durmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: MUSTAFA KANLI-GAZİANTEP-DHA

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