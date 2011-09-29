-Gaziantepspor'da Abdullah Ercan dönemi GAZİANTEP (A.A) - 28.09.2011 - Gaziantepspor'da görevini bırakan teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yerine Abdullah Ercan getirildi. Tolunay Kafkas'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından teknik direktör arayışlarına giren Gaziantespor yönetimi, U17 ve U19 yaşaltı milli takımlarından sorumlu olan Abdullah Ercan ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''Gaziantepspor Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Abdullah Ercan getirilmiştir. Abdullah Ercan, yarın şehrimize gelerek kendisini Gaziantepsporlu yapan 3 yıllık sözleşmeye imza atacaktır.'' Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl da AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör seçiminde ince eleyip sık dokuduklarını, takımın da genç oluşunu düşünerek Abdullah Ercan isminde karar kıldıklarını söyledi. Genç teknik adamın takımı Beşiktaş maçına hazırlayacağını ifade eden Kızıl, ''Hocamızın başarılı olacağına inanıyorum. Biz iyi bir takımız. Lige iyi başlayamadık. Ama kısa zamanda toparlanacağız. Taraftarlarımız takımlarını desteklesinler ve bu takıma güvensinler'' diye konuştu.