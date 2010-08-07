-GAZİANTEPSPOR'A ARJANTİNLİ GOLCÜ GAZİANTEP (A.A) - 08.07.2010 - Gaziantepspor'un, Arjantinli golcü futbolcu Ismael Sosa ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı açıklandı. Gaziantepspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, ''Kulübümüz, Arjantinli 23 yaşındaki genç yıldız Ismael Sosa ile yaklaşık bir aydır yapılan pazarlıklar sonucu 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Avrupa'dan birçok takımın peşinden koştuğu genç yıldız, bugün Türkiye'ye gelecek ve hafta sonu Başkan İbrahim Kızıl'ın da katılacağı törenle sözleşme imzalayacaktır. Yeni oyuncumuz Ismael Sosa'ya 'Hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz'' denildi. -23 YAŞINDAKİ GENÇ GOLCÜ- Futbola İndependiente Kulübünde başlayan İsmael Sosa, geçen sezon transfer olduğu Argentinos Juniors takımında, ilk 6 maçında 3 gol atınca, bir anda gözler üzerine çevrildi. 23 yaşındaki golcü, geçen sezon oynadığı 33 maçta 12 gol kaydetti. 1.80 metre boyundaki San Martin doğumlu Sosa, 2007 yılında Arjantin'in 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda Paraguay'a karşı Güney Amerika Gençler Şampiyonası'nda forma giymişti.