T24 LogoT24 Logo
Spor

GAZİANTEPSPOR'A ARJANTİNLİ GOLCÜ GAZİANTEP (A.A)

07 Ağustos 2010 15:22

-GAZİANTEPSPOR'A ARJANTİNLİ GOLCÜ GAZİANTEP (A.A) - 08.07.2010 - Gaziantepspor'un, Arjantinli golcü futbolcu Ismael Sosa ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı açıklandı. Gaziantepspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, ''Kulübümüz, Arjantinli 23 yaşındaki genç yıldız Ismael Sosa ile yaklaşık bir aydır yapılan pazarlıklar sonucu 5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Avrupa'dan birçok takımın peşinden koştuğu genç yıldız, bugün Türkiye'ye gelecek ve hafta sonu Başkan İbrahim Kızıl'ın da katılacağı törenle sözleşme imzalayacaktır. Yeni oyuncumuz Ismael Sosa'ya 'Hoşgeldin' diyor, kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diliyoruz'' denildi. -23 YAŞINDAKİ GENÇ GOLCÜ- Futbola İndependiente Kulübünde başlayan İsmael Sosa, geçen sezon transfer olduğu Argentinos Juniors takımında, ilk 6 maçında 3 gol atınca, bir anda gözler üzerine çevrildi. 23 yaşındaki golcü, geçen sezon oynadığı 33 maçta 12 gol kaydetti. 1.80 metre boyundaki San Martin doğumlu Sosa, 2007 yılında Arjantin'in 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda Paraguay'a karşı Güney Amerika Gençler Şampiyonası'nda forma giymişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24