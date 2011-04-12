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Spor

GAZİANTEPSPOR'A 10 BİN LİRA PARA CEZA İSTANBUL (A.A)

12 Nisan 2011 20:56

-GAZİANTEPSPOR'A 10 BİN LİRA PARA CEZA İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantepspor Kulübü'ne 10 bin lira para cezası verdi.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PFDK, bugün yaptığı toplantıda 7 dosyayı karara bağladı.  PFDK, Gaziantepspor Kulübü'ne, Beşiktaş ile yaptığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ''takım halinde sportmenliğe aykırı harekette'' bulunmaları nedeniyle 10 bin lira para cezası verdi.  Kurulun aldığı diğer ceza kararları ise şöyle: 21 Gün Hak Mahrumiyeti: Aydın Delibaş (Gümüşhanespor Kulübü yöneticisi) 7 Gün Hak Mahrumiyeti: Volkan Can (Kırklarelispor Kulübü Başkanı) 1 Maç: Özcan Polat (Sivas Dört Eylül Belediyespor futbolcusu), Yasin Çamtepe (Altınordu Kulübü antrenörü) 4 Bin Lira: Aydın Delibaş (Gümüşhanespor Kulübü yöneticisi) 2 Bin Lira: Kırklarelispor, Sivas Dört Eylül Belediyespor, Ispartaspor Bin Lira: Gümüşhanespor, Yeni İskenderunspor

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