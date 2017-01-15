Gaziantepspor yeni stadından puansız ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi.

2. dakikada ceza alanı içinde yükseklik kazanan topa Muhammet Demir, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Fornezzi, soluna giden meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Gaziantepsporlu Van Hintum'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Musa Nizam, kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

23. dakikada Gaziantep Arena'daki ilk gol konuk ekipten geldi. Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mbilla, Barış Yardımcı'nın üzerinden kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu: 0-1

27. dakikada Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Campos'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken top arka direkte bekleyen Chico'nun önüne düştü. Chico, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Muhammet Demir'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Ghilas, pasını tekrar Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncu, ceza alanı içine hareketlenen İlhan Parlak'ı gördü. İlhan Parlak, bekletmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Fornezzi topu kontrol etmeyi başardı.

55. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci Fornezzi sağına giden topu uzanarak kornere çeldi.

58. dakikada Antalyaspor, farkı 3'e çıkardı. Eto'o'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Campos, ceza alanı hemen dışından yerden topu içeri çevirdi. Deniz Kadah, altıpas üzerinde boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

77. dakikada Muhammed Ildiz'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ghilas, ceza alanı sol çaprazında topla buluştu. Ghilas, yerden pasında Sefa Yılmaz altıpas üzerinde topa vuramayınca, Gaziantepspor önemli bir fırsatı kaçırdı.

81. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Yekta Kurtuluş kullandı. Yekta Kurtuluş'un ceza yayı gerisine doğru gönderdiği topa Serdar Özkan, bekletmeden sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Gökhan Değirmenci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantepspor, yeni stadı Gaziantep Arena'da ilk karşılaşmasında puan alamadı.