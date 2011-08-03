-GAZİANTEPSPOR TUR PEŞİNDE VARŞOVA (A.A) - 03.08.2011 - Gaziantepspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Legia Varşova ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşamki antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Gaziantepspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Legia Varşova ile oynayacağı maç için Polonya'nın Varşova kentine geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını, bu akşam saat 19.00'da, Varşova'da maçın oynanacağı statta yaptıktan sonra yarın akşam saat 20.00'de Legia Varşova takımıyla rövanş maçına çıkacak. Gaziantepspor, maçın ardından özel uçakla yeniden Gaziantep'e dönecek. Teknik direktör Tolunay Kafkas, yaptığı açıklamada, Legia Varşova karşılaşması için, ''Takımımızın turu atlayacak gücü var, ben bu takıma inanıyorum. Yarın akşam çok farklı bir maç izleyeceğiz. Rövanş maçında şansımızı daha fazla görüyorum'' dedi. İlk maçta rakiplerine 1-0 yenilmelerine rağmen Polonya'ya tur atlamak için geldiklerini ifade eden Kafkas, takımda Wagner'in dışında eksik bulunmadığını belirtti. Legia Varşova'nın oyun sistemini eleştiren Kafkas, ''Sadece savunmayı düşünen, hücumu düşünmeyen bir takım var. Gol atmak için büyük bir mücadele örneği göstereceğiz. Biz elimizden geleni değil, elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı. Varşova'ya tur atlamak için geldiklerini yineleyen Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İşimiz zor ama biz bunu başaracağız. Umarım şans da bizim yanımızda olur. Turu atlayabilecek kaliteye ve güce sahibiz. Biz sadece şunu ifade etmek istiyoruz: Elenirsek bize çok yazık olur, o takımın bizi elemesi halinde hiç bir şansı yok'' Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl da takımın moralinin yerinde olduğunu, turu atlayacaklarına inandığını dile getirdi. Legia Varşova ile asıl maçın yarın oynanacağını ifade eden Kızıl, ''Legia Varşova karşısında turu geçerek, 4 Ağustos Perşembe akşamı tüm taraftarlarımızla beraber şehirde tur atarak bu sevince ortak olacağımıza yürekten inanıyorum. Avrupa yolunda sonuna kadar devam etmek en büyük arzumuz'' dedi. -RÖVANŞ MAÇINI SLOVEN HAKEMLER YÖNETECEK- UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda oynanacak Legia Varşova-Gaziantepspor maçını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Darko Ceferin yönetecek. Ceferin'in yardımcılıklarını Andrej Kokolj ve Matej Zunic yapacak.