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Spor

Gaziantepspor takım kafilesi trafik kazası yaptı

İbrahim Üzülmes: Verilmiş sadakamız varmış

27 Aralık 2016 22:24

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklareli'de oynanan maçta Kırmızı Siyahlı ekip sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılırken, kafileyi taşıyan otobüs dönüş yolunda kaza geçirdi.

Geçirdikleri hafif kaza sonrası oyuncuların korktukları öğrenildi. Kafilede yer alanların son durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Basın Ekspres Yolu'nda havaalanına gitmek üzere seyir halinde olan Gaziantepspor otobüsünün 3 araçlık zincirleme kaza yaptığını belirten İbrahim Üzülmez, "verilmiş sadakamız varmış. Çok büyük bir kaza olmadı ama otobüsün ön camları komple patladı. Önde oturan bir oyuncum vardı o da büyük bir şok yaşadı. Biz de takım otobüsünün önündeydik. Allah'tan bize bir şey olmadı ama elimiz ayağımız boşaldı" dedi.

Takım kazanın ardından havaalanına giderken, İbrahim Üzülmez ticari bir taksiyle oradan ayrılıp, Gaziantepspor Başkanı ile toplantı yapmak üzere İbrahim Kızıl'ın yanına gittiğini söyledi.

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