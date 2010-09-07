-GAZİANTEPSPOR SOSA İLE SÖZLEŞME İMZALADI İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Gaziantepspor Kulübü, Arjantinli futbolcu Ismael Sosa ile İstanbul'da sözleşme imzaladı. Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın Ulus'taki ofisinde yapılan imza töreninde 23 yaşındaki golcü futbolcu Sosa, kendisine 5 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İbrahim Kızıl, bu tür transferlerin maddi ve manevi açıdan kolay olmadığını belirterek, ''Çünkü bizim mütevazı bütçelerimiz var. Gaziantepspor taraftarlarına geçen yıl çok iyi bir santrfor getireceğim diye söz vermiştim. Geçen yıl getiremediğim için onun üzüntüsünü yaşıyordum. Ancak şimdi taraftar inşallah mutludur. Hem Türk futbolu, hem de Gaziantepsor için hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Bir gazetede yer alan, Sosa'yı Fenerbahçe'nin elinden aldıkları şeklinde haberin doğru olmadığını anlatan Kızıl, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe çok büyük bir camia. Maddi ve manevi her açıdan bizim aramızda dağlar kadar farklar var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, ülkemizin lokomotif takımları. 'Fenerbahçe'nin elinden aldı' diye yazılmış, çok ayıp. Böyle bir şey söylemedim. Bu futbolcuyu izleme komitemiz takip ediyordu. Tolunay Kafkas hocamız, o sırada orada bulunan antrenör İsmail Kartal'a 'Sosa'yı biz alacağız, nasıl futbolcu?' diyor. Kartal da 5 maçını izlediğini, çok iyi ve kaliteli bir futbolcu olduğunu söylemiş. Yeni sezonda hedefimiz en güzel şekilde Gaziantep'i temsil etmek ve taraftarımızı mutlu etmek.'' Sosa ise Türkiye ve Gaziantepspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Arjantin'de çok iyi performansla sezonu bitirdim. Aynı performansla Türkiye'de de devam etmek, başarılı olmak istiyorum. Türkiye'deki Arjantinli futbolcularla görüştüm, burada futbol oynamakta zorlanacağımı sanmıyorum. Şehir ve takım hakkında internetten bilgi aldım'' dedi. Ismael Sosa, imza töreninden sonra Gaziantepspor formasını giyerek, medya mensuplarına poz verdi.