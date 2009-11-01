Gaziantepspor son iki dakikada geri döndü!

Turkcell Süper Lig'de sahasında Diyarbakırspor'u konuk eden Gaziantepspor, son 2 dakikada bulduğu 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Turkcell Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Gaziantepspor ile Diyarbakırspor karşı karşıya geldi.



Konuk ekip Diyarbakırspor 45. dakikada Adnan'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, Gaziantepspor 88. dakikada Jorginho ile beraberliği yakaladı.



Maçın 90. dakikasında Olcan'la bir gol daha bulan Gaziantepspor sahadan 2-1 galip ayrılmayı başararak 3 puanın sahibi oldu.



Bu sonuçla Gaziantepspor puanını 15'e yükseltirken, Diyarbakırspor 12 puanda kaldı.



Gaziantepspor gelecek hafta Manisaspor'a konuk olurken, Diyarbakırspor Galatasaray'ı ağırlayacak.



GAZİANTEPSPOR: 2 - DİYARBAKIRSPOR: 1



Stat: Kamil Ocak



Hakemler: Süleyman Abay, Bülent Gökcü, Aleks Taşçıoğlu



Gaziantepspor: Mahmut Bezgin, Murat Ceylan, Serdar Kurtuluş, Hakan Bayraktar (Dk. 59 Ahmet Arı), Erman Özgür, Tolga Seyhan, Olcan, Ivan De Souza, Julio Cesar Correıa, Ümit Tütünci (Dk 73 Roland Rinz), Souza (Dk. 50 Jorgınho)



Diyarbakırspor: Espinoza, Abdullah Çetin, Mamadou Diallo, Tolga Doğantez, Bassem Abbas, Şener Aşkaroğlu (Dk. 73 Burak Karaduman), Ayman, Barış Ataş (Dk 90 Erdal Güneş), Celalettin Koçak, Tazemeta (Dk. 85 Mendoza), Adnan Güngör



Gol: Dk. 42 Adnan Güngör (Diyarbakırspor), Dk. 87 Jorginho, Dk.90+4 Olcan (Gaziantepspor)



Sarı Kartlar: Dk. 21 Barış Ataş, Dk. 45 Ayman, Dk. 66 Tazementa, Dk 83 Espinoza (Diyarbakırspor), Dk. 87 Jorgınho (Gaziantepspor)



Maçtan dakikalar



25. dakikada Erman serbest vuruş kullandı ve topu Hakan Bayraktar'a pas olarak verdi. Hakan Bayraktar, topun gelişine ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.



28. dakikada Ivan De Souza'nın ara pasında topla buluşan Souza, çalımla iki futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çarprazdan sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.



42. dakikada ceza sahasına giren Tazemeta, kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu daha uygun pozisyondaki Adnan Güngör'e aktardı. Adnan Güngör plase bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1



45+3. dakikada Erman Özgür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerine gelen topa Souza kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üsten az farkla dışarı çıktı.



Maçın ilk yarısını 1-0 Diyarbakırspor önde tamamladı.



İkinci yarı



50. dakikada Ivan De Souza'nın soldan ortasında, topla buluşan Erman Özgür, ceza sahası içinde yükselip kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.



57. dakikada Olcan'ın soldan ortasında, müsait pozisyonda bulunan Ümit Tütünci, topa dokunamayınca takımı adına beraberlik şansını değerlendiremedi.



60. dakikada Celalettin Koçak'ın soldan ortasında, penaltı noktası üzerinden Tazementa'nın gelişine sert vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



65. dakikada Ahmet Arı'nın 30 metreden sert şutunda top, defansa çarparak kale direği dibinden kornere çıktı.



68. dakikada Ahmet Arı'nın sağdan ortasında, Ümit Tütünci'nin kafa şutu üstten dışarı gitti.



69. dakikada Barış Ataş'ın 25 metre mesafeden sert vuruşunda top, kaleci Mahmut Bezgin'de kaldı.



87. dakikada, caza sahası içinde Jorginho, sol çaprazdan sert vurdu, top defanstan döndü. Dönen topa, Jorgınho sol ayağı ile gelişine sert vurdu top ağlarla buluştu: 1-1



90+4 sol kanattan Serdar Kurtuluş ceza sahasına ortaladı, Olcan kafayla aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 2-1



Kalan dakikada başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Gaziantepspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

