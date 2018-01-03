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Spor

Gaziantepspor oyuncuları: "Maçlara çıkacağız"

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- SÜPER Lig’de 27 yıl mücadele eden ve geçtiğimiz sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren Gaziantepspor futbolcuları, düzenledikleri basın toplantısında antrenmanlara ve maçlara çıkacaklarını açıkladı

03 Ocak 2018 19:45

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- SÜPER Lig’de 27 yıl mücadele eden ve geçtiğimiz sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren Gaziantepspor futbolcuları, düzenledikleri basın toplantısında antrenmanlara ve maçlara çıkacaklarını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon 27 yıl aradan sonra Süper Lig\'den düşen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Gaziantepspor, TFF 1\'inci Lig\'de de arka arkaya aldığı mağlubiyetler nedeniyle ligde son sıraya yerleşti. Mali sıkıntılar nedeniyle \'Kapanacak, futbolcular maçlara çıkmayacak\' iddia edilen Gaziantepspor oyuncuları, Celal Doğan Tesisleri\'nde basın toplantısında düzenledi.
Takım kaptanı Elyasa Süme, antrenman ve maçlara çıkacaklarını belirterek, \"İlk başta takım olarak idmana ve maçlara çıkmama karar almıştık. Dediğimiz gibi bu kararı alma sebebi nedeni kulübün kapanacak olmasıydı. Sürekli ödemeler yapılmıyor, sıkıntılar var, borçlar var, cezalar var, gibi söylemler geliyor bize. Biraz önce bir karar alındı. Sayın başkanımıza buradan teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü kendisi burada tek başına bu kulübü büyük yük altından kurtaramayacağını ve bu şekilde götüremeyeceğini söyledi. Samimi bir şekilde kulübü yaşatmak adına burada bence çok güzel bir karar aldı. Bütün halka bütün herkese üyelik açma fırsatı verdi. Biz dün o kalabalığı, dün o çağrıdan sonra bir mesai saatinde binlerce insanı o meydanda gördükten sonra kendi aramızda konuştuk. Bu saatten sonra ne olursa olsun biz Gaziantepspor için idmana da, maça da çıkacağız. Birisi gelse de gelmese de, sahip çıksa da çıkmasa da sahipsiz bir şekilde biz burada devam edeceğimize karar verdik. Biz çünkü burada şerefimizle devam edeceğimize, söz verdik\" dedi.
Oyunculardan Şenol Can ise, şunları söyledi:
\"Bu takım hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Birileri sahip çıkar. Çünkü biz çok zor dönemlerden buralara geldik, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Sezon başından beri bir sürü sıkıntı yaşadık, buralara bu şekilde geldik. Şimdi artık dün son noktayı koyduk, orada bu kulübün gerçek sahibi olan taraftarla birlikte kucaklaştık. Bu kulübün sahipsiz kalacağına inanmıyoruz. Buralara birilerinin sahip çıkacağına inanıyoruz. Üye olayı çok güzel oldu. Bu kulübün gerçek sahibi olan taraftara üyeliğin açılması çok güzel oldu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Celal Doğan Tesisleri
- Gaziantepspor futbolcuları
- Elyasa Süme\'nin konuşması
- Şenol Can\'ın konuşması
- Genel ve detay görüntüler
 

FOTOĞRAFLI

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