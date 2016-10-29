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Spor

Gaziantepspor, Osmanlı'yı 3 golle yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti

29 Ekim 2016 18:25

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşı karşıya geldi.

Kamil Ocak Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetti. 

Karşılaşmaya Aminu Umar'ın golüyle geriye düşen Gaziantepspor, karşılaşmanın 12. dakikasında İlhan Parlak'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen ev sahibi Gaziantepspor, 49. dakikada Angan'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Osmanlıspor 75. dakikada Vrsajevic'in kendi kalesine attığı golle 3-1 geriye düşerken, 77. dakikada Musa Çağıran ikinci sarı kartı görerek, oyun dışında kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde iki ekip de gol bulamadı ve karşılaşma Gaziantepspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantepspor bu sonuçla puanını 11'e yükselterek, 9. sıraya yükselirken, Osmanlıspor da 11 puanla 8. sırada yer aldı.

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