T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantepspor olağanüstü kongreye gidecek

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- SÜPER Lig'de 27 yıl mücadele eden ve geçen sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor yönetimi, görevi bırakıp olağanüstü kongreye gitme kararı alacak

03 Ocak 2018 17:48

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- SÜPER Lig\'de 27 yıl mücadele eden ve geçen sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren TFF 1\'inci Lig takımlarından Gaziantepspor yönetimi, görevi bırakıp olağanüstü kongreye gitme kararı alacak.
Geçen sezon 27 yıl aradan sonra Süper Lig\'den düşen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Gaziantepspor, TFF 1\'inci Lig\'de de art arda aldığı mağlubiyetlerle ligde son sıraya yerleşti. Huzeyfe Durmaz\'ın Kulüp Başkanlığı\'nı yaptığı takımın Yönetim Kurulu, destek görmediklerini gerekçe gösterip görevi bırakma kararı alacaklarını açıkladı. Kulübün Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yaşanan maddi sorunlar nedeniyle görevi bırakma kararı alacaklarını ve ve olağanüstü kongreye gidileceği belirtildi. Yönetim Kurulu\'nun halk tarafından seçilmesi adına yeni üyelikler açıldığı da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak, hem kulübümüze maddi destek sağlanması, hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması ve de Gaziantepspor’un Başkanlarının ve Yönetim Kurulları\'nın bunda sonra halk tarafından seçilmesi amacı ile kulübümüzün üyeliğini tüm halkımıza açma kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlaması amacı ile çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, destek görmememiz sebebi ile bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep halkına saygıyla arz ederiz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEPDHA SÜPER LigTFFLigGaziantepsporGeçenSüper LigGaziantepspor TFFHuzeyfe Durmaz Kulüp BaşkanlığıYönetim KuruluKulübün Yönetim Kurulu tarafındanGaziantepsporun BaşkanlarınınYönetim Kurulları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24