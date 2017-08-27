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Spor

Gaziantepspor-Manisaspor maçında futbolculardan protesto

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de sahasında Manisaspor ile karşılaşan Gaziantepspor'da oyuncular, maçın başlama düdüğüyle protokol tribününe sırt dönüp 20 saniye hareket etmeden protesto gösterisi yaptı

27 Ağustos 2017 02:05

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de sahasında Manisaspor ile karşılaşan Gaziantepspor\'da oyuncular, maçın başlama düdüğüyle protokol tribününe sırt dönüp 20 saniye hareket etmeden protesto gösterisi yaptı.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig\'e veda edip, bu sezon TFF 1\'inci Lig\'de mücadele eden Gaziantepspor, ligin 3\'üncü haftasında Gaziantep Kalyon Stadı\'nda Manisaspor\'u ağırladı. Konuk takım Manisaspor\'un oyuncuları, Hakem Yiğit Arslan\'ın düdüğüyle maça başlarken, ev sahibi Gaziantepspor\'un oyuncuları, protokol tribününe sırt dönüp hareketsiz şekilde bekledi. Yönetimi protesto ettikleri belirtilen oyuncular, 20 saniye boyunca oynamadan hareketsiz kalırken, konuk takım oyuncuları ise kendi yarı alanlarında paslaşarak top çevirdi. Karşılaşma 20 saniye süren tepkinin ardından devam etti.

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