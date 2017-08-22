Gaziantepspor, Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ahmet SOYDOĞAN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Gaziantepspor, haftasonu evinde oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Celal Doğan Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi konuşan kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Bünyamin Süral, takımın her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini belirterek, zamanla ligin en iyi takımlarından birisi olacaklarını söyledi. Geçen hafta oynanan Gaziantep derbisinde Gazişehir Gaziantep\'e karşı 1-0 kazanılan maçın takıma büyük moral verdiğini kaydeden Süral, \"Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Rakibe ve skora bakmadan, oyuna adapte olmaya çalışıyoruz. Gaziantep galibiyeti ve takımın imkanları, oyuncuları en fazla 2 hafta daha motive eder. Bu takım Gaziantep\'in takımı, takıma ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü onlar onur mücadelesi veriyor. Şehrin ileri gelenleri ve taraftarımızdan yanımızda olmalarını, takımı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz\" dedi.

Bünyamin Süral\'ın açıklamasının ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, gruplar halinde uzaktan şut çalışması yapıldı. Çalışmalar, çift kale maç ile sona erdi.

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