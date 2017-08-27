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Gaziantepspor-Manisaspor: 1-4

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon Arena HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Hüseyin Aylak (xxx) GAZİANTEPSOR: Adnan (x)- Şenol (xx), Serhan (xx), Harun (xx), Mehmet Sait Üzümcü (x) (Dk

27 Ağustos 2017 02:46

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)
STAT: Gaziantep Kalyon Arena
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)
GAZİANTEPSOR: Adnan (x)- Şenol (xx), Serhan (xx), Harun (xx), Mehmet Sait Üzümcü (x) (Dk.78 Mehmet Kasım Doğala), Zeki (xxx), Hüseyin (xx), Hasan (xx), İlker (xxx), Oktay (xx), Müslüm (x) (Dk.64 Gökhan x)
MANİSASPOR: Emrullah (xxx)- Abdulkadir (xx) (Dk.75 Fahri), Dimov (xxx), Hikmet (xxx), Sebaihi (xxx) (Dk.84 Uğur), Berkay (xxx), Mustafa Sevgi (xxx), Metin (xxx), İsmail (xxx) (Dk.80 Atiemwen), Perovic (xxx), Ndong (xxx)
GOLLER: Dk.90+1 Zeki (Gaziantepspor) Dk.26 ve Dk.27 Dimov, Dk.64 ve Dk.70 Mustafa Sevgi (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Zeki, Gökhan, Oktay (Gaziantepspor) Abdulkadir, (Manisaspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 3\'üncü haftasında Gaziantepspor, sahasında Manisaspor\'a 4-1 mağlup oldu.
Konuk takım Manisaspor\'un başladığı karşılaşmanın ilk 20 saniyesine kadar ev sahibi takımın oyuncuları protokol tribününe sırt dönüp hareketsiz kaldı. Manisaspor oyuncuları ise top çevirdi.
26\'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Metin\'in ortasına iyi yükselen Dimov\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
44\'üncü dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Sebaihi\'nin uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
57\'nci dakikada Berkay\'ın pasıyla topla buluşan Dimov, düzgün vuruşuyla ikinci kez fileleri havalandırdı: 0-2.
60\'ıncı dakikada karambolde kalan topu önünde bulan Mustafa Sevgi, Berkay\'a pas verdi. Berkay\'ın kale önünde dokunduğu topu, savunma uzaklaştırdı.
64\'üncü dakikada Sebaihi\'nin kullandığı korner atışında Mustafa Sevgi\'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
70\'inci dakikada ev sahibi takımın kalecisi Adnan ceza sahası dışında topa elle müdahale edince hakem serbest vuruş verdi. Mustafa Sevgi\'nin kullandığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-4.
90+1\'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Zeki\'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4
Karşılaşma konuk takım Manisaspor\'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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