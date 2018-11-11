Gaziantepspor-Manisaspor: 1-1

Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) -
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Ufuk Uğurlu, Samet Özkul
GAZİANTEPSPOR: Yusuf (Dk.71 Yakup)- Siraç, Adnan, Deniz, Serhan, Müslüm, (Dk.66 Ahmet), İlker, Mustafa Özyaşar, Oğuz (Dk.87 Bayram Çakır), Gökhan Çamur, Hasan
MANİSASPOR: Akın- Kemal, Fatih, Murat, Bayram Büstüç, Furkan, Enes (Dk.56 Halit), Zafer, İlkay (Dk.69 Muammer), Ömer (Dk.83 Samed), Atilla
GOLLER: Dk.35 Atilla (Manisaspor) Dk.89 Serhan (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Ahmet (Gaziantepspor) Akın, Fatih, Furkan, Zafer (Manisaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 12\'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı.
35\'inci dakikada oluşan karambolda ceza alanında topla buluşan Atilla\'nın düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1.
89\'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Ahmet\'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Serhan\'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
FOTOĞRAFLI