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Spor

Gaziantepspor mahsur kaldı!

Gaziantepspor otobüsünün kurtarılması için çalışmalar devam ediyor

22 Aralık 2016 15:48

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor, kar yağışı nedeniyle hava yolunu kullanamayınca, İstanbul'a gitmek üzere çıktığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle yola erken çıkma kararı alan Gaziantep ekibi, İstanbul'a gitmek için öncelikle Gaziantep Havalimanı'nı tercih etti.

Ancak kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrenen kırmızı-siyahlılar, kara yoluyla Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanarak da İstanbul'a gitmeyi planladı.

Gaziantepsporluları taşıyan otobüsün kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı TAG Otoyolu'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

İçerisinde futbolcularla teknik heyetin bulunduğu otobüsün, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarının ardından yola devam etmesi bekleniyor.

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