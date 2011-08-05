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Spor

GAZİANTEPSPOR KUPAYA VEDA ETTİ  VARŞOVA (A.A)

05 Ağustos 2011 01:24

-GAZİANTEPSPOR KUPAYA VEDA ETTİ  VARŞOVA (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Legia Varşova-Gaziantepspor karşılaşması 0-0 sona erdi. İlk maçı 1-0 kaybeden Gaziantepspor, bu sonuçla kupaya veda etti. 63. dakikada Olcan'ın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti. 67. dakikada Cenk Tosun'un güzel hareketlerle defanstan kurtulduktan sonra bekletmeden yaptığı sert vuruşta, savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 78. dakikada Sosa'nın sağ taraftan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Wawrzynıak'tan döndü. 87. dakikada Gaziantepspor atağında Cenk, ceza sahasında düşürüldü. Pozisyon sonrasında oyuncular arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, Gaziantepspor'dan Olcan ve Varşova'dan Wawrzynıak sarı kart gördü. 90. dakikada Sosa'nın sert vuruşunda, top az farkla auta gitti. Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona ererken, ilk maçta sahasında rakibine 1-0 yenilen Gaziantepspor kupaya veda etti. Stat: Pepsi Arena (Wojska Polskiego) Hakemler: Darko Ceferin xxx, Andrej Kokolj xxx, Matej Zunic xxx Legia Varşova: Wojciech Skaba xx, Zewlakov xx, Emanuel Manu xx, Jakub Wawrzynıak xx, Ariel Borysıuk xx, Komorowskı xx, Vrdoljak xx, Rzeznıczak xxx, Ljuboja xxx, Maciej Rybus xx (Dk. 76 Hubnık x), Radovic x (Dk. 89 Jedrejczky ?) Gaziantepspor: Karcemarskas xxx, Emre Güngör xx, Murat Ceylan xx (Dk. 61 Bekir Ozan x), Ivan xxx, Dany Nounkeu x, Serdar Kurtuluş x, Sosa xx, Olcan xx, Yasin xx (Dk. 90 Alper Akçam ?), Cenk Tosun xx, Popov x (Dk. 73 Wagner x) Sarı kartlar: Dk. 29 Vrdoljak, Dk. 31 Komorowskı, Dk. 82 Manu, Dk. 89 Wawrzynıak (Legia Varşova), Dk. 32 Serdar Kurtuluş, Dk. 69 Emre Güngör, Dk. 89 Olcan, Dk. 90 Sosa (Gaziantepspor)

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