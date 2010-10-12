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Spor

GAZİANTEPSPOR KARARA TEPKİLİ GAZİANTEP (A.A) 

12 Ekim 2010 18:40

-GAZİANTEPSPOR KARARA TEPKİLİ GAZİANTEP (A.A) - 12.10.2010 - Tatil edilen ve TFF yönetim kurulu tarafından açıklanan bugünkü kararla 3-0 hükmen mağlup edilen Gaziantepspor cephesinde karara tepki gösterildi. Gaziantepspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl, TFF Yönetim Kurulunun, 20 Eylül 2010 tarihinde 63. dakikada tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor karşılaşmasını, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Gaziantepspor'un 3-0 hükmen yenik sayılmasına ve Bursaspor'un 3-0 galip sayılmasına karar verdiğini hatırlattı. Kararın ağır olduğunu, böyle bir kararı beklemediklerini ifade eden Kızıl, ''Gerçekten çok ağır bir karar olmuştur. Biz maçın kaldığı yerden devam etmesini bekliyorduk. Tatil edilen maçta hakem Deniz Çoban taraftarımızı tahrik etti, maçı bitirmemek için elinden geleni yaptı. Bu karara tabii ki itiraz edeceğiz ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Zor günler yaşıyoruz ama hukuksal mücadelemiz devam edecek. Daha önce verilen kararlarla bu maçta verilen karar birbirine zıt. Mesela, Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçı kaldığı yerden devam ettirilmişti, TFF bu maçı da kaldığı yerden devam ettirmeliydi'' diye konuştu. Kulüp Asbaşkanı Ömer Çelik ise böyle bir kararı beklemediklerini, münferit bir olayla ilgili verilen kararın tartışmalı olduğunu ifade ederek, ''Keşke maç 90 dakika oynansaydı ve hak eden taraf kazansaydı. Çifte standart bir karar. Verilen karar doğru değil. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız'' dedi.

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