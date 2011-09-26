-Gaziantepspor Kafkas ile yollarını ayırdı GAZİANTEP (A.A) - 26.09.2011 - Gaziantepspor'da teknik direktör Tolunay Kafkas dönemi resmen sona erdi. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kafkas ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığı bildirildi. Spor Toto Süper Lig'e Antalya deplasmanındaki mağlubiyet ile başlayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Gaziantepspor, daha sonra Fenerbahçe, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu'na yenilerek ligin dibine demir atmıştı. Tolunay Kafkas'ın ligin 3. haftasında kendi sahasında Kayserispor'a yenildikten sonra istifası yönetim tarafından kabul edilmemişti. Son olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kafkas ve yardımcıları ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''26 Eylül 2011 tarihi itibariyle teknik direktörümüz Tolunay Kafkas ve yardımcılarıyla yaptığımız karşılıklı görüşme sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadarki çalışma sürecimizde Sayın Tolunay Kafkas ve yardımcılarına Gaziantepspor'a verdikleri emek ve mesai için teşekkür ederiz.'' Geçen hafta yönetimle görüşen Tolunay Kafkas ikna edilip istifasını geri alması sağlanmıştı, Tolunay Kafkas 4. mağlubiyetin ardından bir kez daha görevi bıraktı.