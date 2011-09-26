T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantepspor Kafkas ile yollarını ayırdı GAZİANTEP (A.A)

26 Eylül 2011 21:09

-Gaziantepspor Kafkas ile yollarını ayırdı GAZİANTEP (A.A) - 26.09.2011 - Gaziantepspor'da teknik direktör Tolunay Kafkas dönemi resmen sona erdi.  Kırmızı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kafkas ve yardımcılarıyla yolların ayrıldığı bildirildi.  Spor Toto Süper Lig'e Antalya deplasmanındaki mağlubiyet ile başlayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Gaziantepspor, daha sonra Fenerbahçe, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu'na yenilerek ligin dibine demir atmıştı. Tolunay Kafkas'ın ligin 3. haftasında kendi sahasında Kayserispor'a yenildikten sonra istifası yönetim tarafından kabul edilmemişti. Son olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kafkas ve yardımcıları ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''26 Eylül 2011 tarihi itibariyle teknik direktörümüz Tolunay Kafkas ve yardımcılarıyla yaptığımız karşılıklı görüşme sonucunda yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadarki çalışma sürecimizde Sayın Tolunay Kafkas ve yardımcılarına Gaziantepspor'a verdikleri emek ve mesai için teşekkür ederiz.'' Geçen hafta yönetimle görüşen Tolunay Kafkas ikna edilip istifasını geri alması sağlanmıştı, Tolunay Kafkas 4. mağlubiyetin ardından bir kez daha görevi bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24