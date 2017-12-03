Gaziantepspor-İstanbulspor maçının ardından

Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- Gaziantepspor\'un teknik sorumlusu Faik Demir, iyi mücadele ettiklerini ancak sonucun beraberlik olduğunu söyledi.

Faik Demir, sahasında 1-1 berabere kaldıkları İstanbulspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Gaziantepspor\'un yaşaması için hep birlikte mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"İlk yarı İstanbulspor\'un ekili oyuncuları vardı. Onları analiz etmiştik. Etkili alanları vardı. Özellikle kanatları çok fazla kullanan, maç içerisinde çok fazla rotasyon yapan, hep böyle hareketli oynayan oyuncular var. Ama biz genelde alan savunmasını, birinci bölgeye yani bizim kendi sahamızdaki bölgeye kadar gelmelerine zaman zaman müsaade ettik. Ve oradan kazandığımız toplarda hep pozisyona gitmekti düşüncemiz. Rakibimizi ciddiye alıyorduk, iyi bir takım İstanbulspor. İlk yarı beklemediğimiz bir anda, uzaktan pozisyonda vuruşan bir şutla gol yedik. Mağlup duruma düştük ama daha önceki malçlarda çok kopan, çabuk direnci kırılan, gardı düşen bir Gaziantepspor vardı. Ama bugün oyun sonuna kadar maçı bırakmadık. İkinci yarına yine üzerimize çok fazla oyuncuyla geleceğini biliyorduk. Biz bunu da devre arasında arkadaşlarımızla konuştuk, paylaştık. İkinci yarıda yine kontrollü ve dikkatli oyunla oynadık. Sonuçta beraberlikle bitti. Çocuklar inanılmaz mücadele etti. Ben çocuklarımın alnından öpüyorum, gösterdikleri iyi niyet ve mücadeleden dolayı.\"

İstanbulspor\'un teknik direktörü Tamer Avcı ise, 1 puan kazandıklarını ve sonraki maçlara bakacaklarını ifade ederek, \"Gaziantepspor genç bir takım. Çok coşkulu oynayan, mücadele eden ve koşan bir takım. Bu özelliği de maçta gösterdiler. Biz oyuna gayet iyi başladık. Oyunu fors eden takım bizdik. Oyunun başında da golü bulduk ama devamını getiremedik, ikinci golü bulamadık. Bir tane hata yaptık, onda da gol yedik. Devre bu şekilde 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda rakip 1-1\'i yakaladığından dolayı daha coşkulu oynamaya başladı, skora tutundu. Biz de bunu değiştirmek adına değişik hamleler yapıp sistemi değiştirdik. Çok pozisyon bulduk. İki topumuz direkten döndü. Ama kazanabileceğimiz golü atamadık, maç berabere bitti. Biz 1 puan kazandık diye düşünüyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gaziantepspor\'a da başarılar diliyorum\" şeklinde konuştu.



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- Faik Demir\'in konuşması

- Tamer Avcı konuşması

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