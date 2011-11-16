-Gaziantepspor ile Wagner'in yolları ayrılıyor GAZİANTEP (A.A) - 16.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan ve Gaziantepspor'un 4-2 kazandığı Galatasaray maçında teknik direktör Abdullah Ercan ile tartışan, ardından da bu nedenle yönetim kurulu başta olmak üzere taraftar, teknik kadro ve futbolcu arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı futbolcu Wagner Ferreria, kulüpten ayrılma kararı aldı. Transfer edildiği günden bu yana beklentileri karşılamayan ve Galatasaray maçında Abdullah Ercan'ın kendisini oyundan çıkarmak istemesine tepki gösteren ve sahada kalan Brezilyalı oyuncunun, yaklaşık bir haftadır da idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Teknik direktör Ercan tarafından Manisaspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Wagner'in, takımın yaptığı hazırlıklara da katılmadığı bildirildi. Wagner'in bir süreden beri Brezilya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Palmeiras ile birlikte başka kulüplerle de görüştüğü öne sürüldü. Wagner'in, menajerleri vasıtasıyla Gaziantepspor yönetimiyle görüştüğü ve ayrılma kararını ilettiği ifade edildi. Gaziantepspor Kulübü ile sözleşmesi devam eden Wagner'in, Palmeiras ve başka Brezilya'dan kulüplerle görüştüğü, oyuncunun futbol hayatına ülkesinde devam etmek istediği, anlaşma sağlanması halinde cuma günü kentten ailesiyle birlikte ayrılacağı belirtildi. Brezilyalı futbolcunun yakın çevresine, kendisinin ve ailesinin Gaziantep'e uyum sağlayamadığını, bu nedenle karşılıklı olarak sözleşmesini feshederek ülmesine döneceğini söylediği öğrenildi. -Anlaşırsa aramızdan ayrılacak- Gaziantepspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan, Wagner'in takımdan ayrılmak istediğini doğrulayarak, ''Bize ayrılmak istediğini iletti. Biz de kendisinden takım bulmasını istedik. Ülkesine dönüp, futbol hayatını orada devam ettirmek istedi. Bazı kulüplerle görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Anlaşmanın sağlanması durumunda Wagner aramızdan ayrılacak'' diye konuştu. Brezilyalı oyuncu ile aralarında bir sorun olmadığını da ifade eden Ercan, şunları söyledi: ''Kendisi takımımızın en önemli oyuncularından birisiydi. Ama burası büyük bir camia ve kulüp. Eğer giderse Wagner'in yerini devre arasında doldururuz. Aramızda sorun olduğu söylentileri ise gerçekleri yansıtmıyor. Kadrodaki hiçbir oyuncu ile sorunum olamaz. Wagner, kendi isteği ile ayrılmak istiyor.''