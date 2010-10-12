Gaziantepspor hükmen mağlup ilan edildi

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantepspor'u hükmen mağlup etti. Çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan Gaziantepspor-Bursaspor maçını Türkiye Futbol Federasyon'u maçı 3-0 Bursaspor lehine tescil etti!



Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta oynanan Gaziantepspor-Bursaspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle Gaziantepspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verildi.





Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Bakü'de yaptığı toplantıda, 20 Eylül 2010 tarihinde, müsabakanın yardımcı hakemine isabet ederek yaralayan yabancı maddeler yüzünden 63.dakikada tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor maçının mevcut tüm görüntü ve raporlarını bir kez daha inceledi.



Tüm bu raporlar sonucunda; TFF Yönetim Kurulu, söz konusu müsabakadan dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1.fıkrasının b bendi uyarınca, Gaziantepspor'un 3-0 hükmen yenik sayılmasına ve Bursaspor'un 3-0 galip sayılmasına karar verdi.



Futbol Müsabaka Talimatı'nda değişiklik

TFF Yönetim Kurulu aynı toplantıda, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 4.fıkrası değiştirildi.





Yeni hali: Aynı sezonda ikinci kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımların hükmen mağlubiyetine karar verilir.



Aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımların hükmen mağlubiyetine ve ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilir.



Aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara o müsabaka ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet cezası verilir ve ayrıca bulunduğu sezonda müsabakalardan çıkarılarak, bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Bu durumda olan takımların takip eden sezonda müsabakalara alınıp, alınmaması konusunda TFF Yönetim Kurulu karar verir. Alt lig bulunmaması halinde kulüpler bir yıl(sezon) müsabakalara alınmazlar.