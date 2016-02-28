Gaziantepspor 2 - 0 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 mağlup oldu. Hafta içi Lazio deplasmanında 3-1 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılılar deplasmandaki puan kaybına Antep'te de dur diyemedi. 5.dakikada Emre ile öne geçen ev sahibi Gaziantepspor 58'de Larsson ile rahatlayarak Galatasaray'ı evine eli boş gönderdi.

Karşılaşmanın ardından istifa sinyali veren Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, başkan Dursun Özbek'le bugün yapacağı görüşmenin ardından kararını açıklayacağını söyledi. Galatasaray yönetiminde, Denizli'nin istifasından yana olan isimler olduğu belirtiliyor. Geçen sezonu 3 kupayla kapatan Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun görevine sezon içinde son verilmiş, yerine daha önce de sarı kırmızılılarda görev yapan Mustafa Denizli getirilmişti.

İşte ilk 11’ler:

Gaziantepspor: Karcemarskas, Barış, Elyasa, Gouano, Marçal, Abdülkadir, Abuda, Orkan, Putsila, Emre, Larsson

Galatasaray: Muslera, Linnes, Koray, Chedjou, Hakan, Bilal, Selçuk, Sabri, Yasin, Olcan, Umut

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yaptıkları mücadelede, yedekler arasında tuttuğu Donk'u, Chedjou'nun sakatlığının ardından 28. dakikada oyuna dahil etti.



Denizli, ligde bundan önce Trabzonspor ile yaptıkları maçın 11'inden 3 değişiklikle takımını Gaziantep'te sahaya sürdü.

Cezalı Podolski'nin yer alamadığı maç kadrosunda Donk ve Carole'ü yedekler arasında tutan Denizli, bu futbolcuların yerine Bilal Kısa, Yasin Öztekin ve Linnes'i 11 kişilik kadroya dahil etti. Galatasaray'da, Gaziantepspor karşısında kaleyi Muslera korurken, defansta Chedjou, Hakan Balta, Linnes ve Koray Günter maça başladı. Chedjou'nun yerine 28. dakikada Donk oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Gaziantespor deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya sarı kart cezalısı olduğu için iki etkin ismi Podolski ve Sneijder’den yoksun çıktı. Yine sarı kırmızılı ekipte tedavileri süren Sinan Gümüş ile Hamit Altıntop, Gaziantep deplasmanına getirilmedi.

Sabri Sarıoğlu ve Bilal Kısa ikilisinin defansın önünde görev yaptığı sarı-kırmızılılarda, orta sahayı Yasin Öztekin, Selçuk İnan ve Olcan Adın üçlüsü oluştururken, ileri uçta Umut Bulut gol aradı. Gaziantepspor'da ise sakatlıkları süren Arokoyo, Mustafa Durak ve Erdem Şen ise kadroda yer almadı. Öte yandan Kamil Ocak Stadı'nda kale arkası tribünlerinin büyük oranda boş kalması dikkati çekti. Galatasaray taraftarı, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak, takımlarına destek verdiler.

Gaziantepspor ile Galatasaray arasındaki müsabakada saha içi ve dışında yoğun önlem aldı. Stadyuma gelen taraftarlar kontrol noktalarında kartlarını görerek içeri alınırken, stat içi ve dışında 800 polis ve 650 özel güvenlik olmak üzere 1450 kişi görev yaptı.

Gaziantespor, sahasında Galatasaray ile 30’uncu defa karşı karşıya geldi. Bu zamana kadar oynanan 29 karşılaşmada konuk Galatasaray 15 kez galip gelirken, Gaziantepspor ise 6 maçı kazandı. 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Galatasaray 40, Gaziantepspor ise 24 gol buldu.

Gaziantepspor sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı ligde karşılaştığı son 8 maça mağlup edemedi. Kırmızı siyahlılar, Galatasaray’ı son olarak 2011-2012 sezonun ilk yarısında İstanbul’da 4-2 mağlup etti. Gaziantepspor, bu mücadelenin ardından karşılaştığı 8 maçın 6’sını kaybetti, 2’sinde ise berabere kalarak bir puanla yetindi.