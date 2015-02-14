Fenerbahçe'nin 5 gollü Antep keyfi

Trabzonspor beraberliğiyle zirveyi kaptıran Fenerbahçe, Gaziantepspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda yağmur gibi gelen gollerin ardından, Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın önemli anları

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantepsporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

7. dakikada Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'nin golü ile öne geçiyor.

Emre'nin pası ile ceza yayının gerisinde topla buluşan Kuyt bekletmeden havadan pasını savunma arkasına kaçan Emenike'ye gönderiyor. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emenike tek vuruşla topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

10. dakikada Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Mustafa Durak'ın geri pasında araya giren Moussa Sow ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yapıyor ancak kaleci Zydrunas Karcemarskas gole izin vermiyor.

14. dakikada bu kez gole yaklaşan taraf Gaziantepspor. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Joao Vitor pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Muhammet Demir yerden vuruyor ancak savunmada Caner araya giriyor ve gole izin vermiyor.

17. dakikada Fenerbahçe'de Mehmet Topal, rakibi Mustafa Durak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

31. dakikada Emre'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül son çizgiye inerek ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Emmanuel Emenike rövaşata vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

34. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Barış Yardımcı ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Erdem Şen kafa vuruşunu yapıyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

39. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Diego'nun pası ile topla buluşan Gökhan Gönül son çizgiye inmeden ortasını arka direğe doğru gönderiyor ancak bu noktada hiç bir arkadaşı bulunmuyor.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı sarı-lacivertli futbolcuların vuruşu ile başladı.

Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Diego oyundan alınırken yerine Selçuk Şahin oyuna dahil oluyor.

51. dakikada Barış Yardımcı'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Erdem Şen yerden vuruyor ancak top savunmaya çarparak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

55. dakikada kullanılan serbest vuruşta Muhammet Demir doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top barajda kalıyor ve savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

58. dakikada Dirk Kuyt'ın golüyle Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

Sol kanatta topla buluşan Moussa Sow son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Altıpas çizgisi üzerinde gelen topa yükselen Dirk Kuyt kafa vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

60. dakikada Moussa Sow'un golüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkarttı.

Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinde topu rakibinden çalan Mehmet Topal'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Caner ceza sahasına giriyor. Altıpas sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Caner arka direğe hareketlenen Sow'a yerden pasını gönderiyor ve Sow tek vuruşla topu boş kaleye gönderiyor.

68. dakikada Moussa Sow, Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçiren golü attı.

Moussa Sow farkı dörde çıkaran gölü kaydediyor. Emre'nin pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mehmet Topal son çizgiye inmeden yerden pasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Moussa Sow yerden bekletmeden vuruyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

73. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi Gaziantep karşısında 5-0 öne geçirdi.

77. dakikada Joao Vitor'in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Luis Leal çok sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

82. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşundan sonra topla buluşan Caner ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Selçuk Şahin kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

Karşılaşma sona erdi.