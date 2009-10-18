Gaziantepspor Fenerbahçe

Turkcell Süper Lig'in namağlup lideri Fenerbahçe, dokuzuncu galibiyet için gittiği Gaziantep deplasmanından hüsranla döndü. 1-0 öne geçen Fenerbahçe, Gaziantep'in 84. ve uzatma dakikalarında attığı gollere engel olamayınca ilk yenilgisini aldı.



Daum: Gereken dersi alacağım

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantepspor'a 2-1 yenildi. Gaziantepspor 1-0 geriden gelip Julio Cesar'ın golleriyle kazandı. Galibiyet golü uzatmalarda geldi.







Karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Gaziantepspor’dan geldi.

17. dakikada Jorginho, Roberto Carlos’u geçip müsait pozisyondaki topu De Silva’ya uzattı. Oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

21. dakikada Gaziantepsporlu Da Silva, sol köşeden müsait poszisyondaki Oğulcan’a topu uzattı, bu oyuncunun sert vuruşu yan filelerde kaldı.

23. dakikada Christian topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe kontratağında Kazım, hızlı hareketlerle ceza alanında topu Mehmet Topuz’a uzattı, oyuncu çok sert vurdu, kaleci Mahmut’u geçen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

Fenerbahçe Semih ile golü buldu

25. dakikada Fenerbahçe Semih ile golü buldu. Vederson'un soldan kavisli ortasında Semih Şentürk toplu buluştu. Kafa vuruşunda topu direğin dibinden ağlara gönderdi. Kaleci Mahmut'un yapacağı hiçbirşey yoktu.

34. dakikada Gaziantepspor’un kazandığı korner atışını İvan kullandı. Da Silva yükselerek kafayla vurduğu topu kaleci Volkan, yumruklayarak kornere gönderdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Mehmet Topuz, orta sahadan sürükleyerek getirdiği topa yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

38. dakikada İvan, uzun bir top gönderdi, defansın arkasında saklanan Da Silva topa hareketlendi, ancak Volkan tehlikeyi önledi.

41. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest atışı Emre kullandı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı falsolu vuruşta kaleci Mahmut uçarak topu kornere gönderdi.

45. dakikada Fenerbahçe soldan hızlı geldi. Vederson topu bekletmeden ortaladı, Semih’ten önce Tolga araya girerek topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







İkinci yarı

49. dakikada Julio Cesar'ın yerden şutu auta çıktı.



55. dakikada Gökhan'ın pasında Kazım topa sert vurdu ancak top fanklı şekilde auta çıktı.



63. dakikada Fenerbahçe'de Vederson sol kanattan korneri kullandı. Ceza sahası içine ortaladı ama kaleci Mahmut çıkarak topun sahibi oldu.



73. dakikada Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Julio Cesar topu sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Olcan müsait pozisyonda kafayı vurdu ama top direkter geri geldi. sonrasında savunma tehlikeyi önledi.

Gaziantepspor beraberliği yakaladı

84. dakikada Erman'ın pasında topla buluşan Julio Cesar Souza topu ağlara gönderdi. Olcan topu Erman Özgür'e kazandırdı. Sıfıra inen Erman topu geriye çıkardı. Julio Cesar şık bir vuruşla beraberliği getirdi. Julio Cesar ligdeki 5. golünü atmış oldu.

Gaziantepspor durumu 2-1 yaptı

92+4'te serbest vuruştan Julio Cesar Gaziantespor'a 2-1'e getiren golü attı.

Karşılaşma Gaziantepspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Bülent Yıldırım, Erdinç Sezertan, Hüseyin Fidan

Gaziantepspor: Mahmut, Murat Ceylan, Erkan Sekman, Zurita, Jorginho, Hakan Bayraktar, Tolga Seyhan, Olcan, İvan, Julio Cesar, Da Silva



Fenerbahçe: Volkan Demirer, Roberto Carlos, Emre, Vederson, Kazım, Christian, Önder, Semih, Bilica, Mehmet Topuz, Gökhan Gönül