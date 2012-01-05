-Gaziantepspor evinde kazandı GAZİANTEP (A.A) - 04.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de, Gaziantepspor sahasında Medical Park Antalyaspor'u 1-0 yendi. 78. dakikada, Sosa orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu, bekletmeden vuruşu kalecide kaldı. 83. dakikada, Bekir Ozan'ın ara pasıyla buluşan Muhammet, şık hareketlerle caza sahasına girdi, kale sahasına ortaladığı topa kimse dokunamadı, defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 86. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak karambolde kaldı, topa ayağıyla son dokunan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0. Karşılaşma Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Süleyman Özay xxx, Erdem Bayık xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Elyasa xx, Bekir Ozan xx, Dany Nounkeu xx, Şenol xx, Serdar Kurtuluş x, Yasin x (Dk. 67 Sosa x), Cenk Tosun xx (Dk. 90 Binya?), Orhan x , Popov xx, Taşkın Çalış x (Dk. 46 Muhammet xx) Medical Park Antalyaspor: Sammy Ndjock xx, İbrahim xx (Dk. 88 Kenan Özer ?), Musa Nizam x, Uğur xx, Musa Aydın xx (Dk. 70 Emrah x), Ali Zitouni xx, Necati xx, Veselin Minev xx, Doğa xx (Dk. 90 Radeljıc?), Ali Tandoğan xx, Deniz xx Gol: Dk. 86 Cenk Tosun (Gaziantepspor) Sarı kartlar: Dk. 17 İbrahim, Dk. 90 Uğur (Medical Park Antalyaspor), Dk. 64 Serdar Kurtuluş, Dk. 87 Cenk Tosun (Gaziantepspor)