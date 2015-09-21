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Spor

Gaziantepspor evinde ilk galibiyetini aldı

Bu sezon sahasındaki iki maçı da kaybeden Gaziantepspor, Bursaspor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren Muhammet'le Kayserispor karşısında güldü: 1-0

21 Eylül 2015 00:33

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantepspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kamil Ocak Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak bu sezon sahasında ilk kez galibiyet aldı. 

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Gaziantepspor 62. dakikada 1-0 öne geçti. Zeki’nin Larsson’a ceza sahasında yaptığı hareketten sonra kazanılan penaltının başına geçen Muhammet Demir, topu filelerle buluşturdu.
Golcü oyuncu Bursaspor karşılaşmasında da alınan tek gollü galibiyette 3 puanı getiren golü kaydetmişti. 


Ev sahibi ekipte Muhammet İldiz, 87. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Gaziantepspor 7 puana yükselirken, Kayserispor 5 puanda kaldı.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Kerem Ersoy

Gaziantepspor: Karcemarskas, Elyasa, Marcal De Oliveria (Dk.16 Mehmet Sedef), Vranjes, Erdem Şen, Orkan Çınar (Dk. 90 Arokoyo), Abuda, Barış Yardımcı, Chibuike (Dk. 59 Muhammed İldiz), Larsson, Muhammed Demir

Kayserispor: Hakan, Simic, Zeki, Mabiala, Mustafa Akbaş (Dk.85 Berkan), Biseswar (Dk.71 Deniz), Samba Sow, Ömer Bayram, İbrahim (Dk. 66 Yakubu), Furkan, Derley

Gol: Dk. 62 Muhammed Demir (pen.) (Gaziantepspor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Muhammed İldiz (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk.45 Furkan, Dk. 90 Simic (Kayserispor), Dk.90 Erdem Şen (Gaziantepspor)

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