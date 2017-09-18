Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantepspor’un teknik direktörü Bünyamin Süral, \"Futbolcularım yeni yönetim gelene kadar doğru düzgün yemek yemedi\" dedi.

Oyuncuların sezon öncesi gerekli hazırlığı yapmadığını ve futbolcuların tesisteki imkanlardan yararlanmadığını belirten Süral, şunları söyledi: \"Biliyorsunuz biz genç bir ekibiz. Kamp yapmadık. Bu hafta bu yönetim kurulu seçilene kadar kulüpte sağlık yemek, gıda ihtiyacı hiçbir şey sağlık şekilde olmadı. Belki oyun çok fazla durdu ama oyuncularımızın yaşları belli, 18- 19 güçleri bu kadar. Erzurumlu futbolcular bizim futbolcularımıza saldırıyor, \'Bu kadar yerde yatılır mı?\' diye. Ama ne yapsın çocuklar, kramp giriyor ayaklarına. Bundan sonra inşallah bu çocukların ihtiyacı olanlara verilirse, oyun daha iyi olacak. Herkes sahaya puan için çıkıyor, galibiyet için çıkıyor. İlk yarı sonunda soyunma odasına girdiğimiz de \'Saldırın\' dedim. Futbolcularım saha çıktı ve birçok pozisyona girdi. Kimse bu çocuklara yerde yatıyorsun, oturuyorsun demesin.\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise karşılaşmanın hakemi Caner Ak’ı eleştirerek, \"Futbolu çok konuşmayı isterdim ama sahada çok iğrenç şeyler oldu. Gerek hakem açısından, gerekse rakibin oyunu çok çirkindi. Hakem akla ziyan kararlar verdi. Gaziantepsporlu futbolcular sürekli olarak yere yattı. Bunlar olmayacak şeyler. Hakem oynamak isteyen takımımızı oynatmadı, maçı katletti\" diye konuştu.

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