Gaziantepspor bir ilkin peşinde



Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Gaziantepspor tempo artırarak çalışmalarını sürdürüyor.



Tarihinde üst üste 3 galibiyet alamayan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor'u yenerek bir ilke imza atmayı hedefliyor.



Celal Doğan Tesisleri'nde Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor'da moraller yüksek. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Nurullah Sağlam, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.



Rakiplerinin son iki haftayı yeni hocalarıyla puansız geçirdiklerini, bu nedenle sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacağını ifade eden Sağlam, ''İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Fakat bizim işimizde zoru kolaya çevirmek. Bu zihniyetle oynayacağız. Artık Konyaspor'un gücünü biliyoruz, eksisini artısını biliyoruz. Zaaflarını değerlendirip artı yönlerini etkisizleştirmeye çalışacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde daha avantajlıyız. Bunu da en iyi şekilde değerlendirerek galibiyet daha almayı düşünüyoruz'' diye konuştu.



Sağlam, Beto'nun sakatlığının tam anlamıyla geçtiğini, sadece fizik olarak biraz eksik olduğnu, Ivvan'ın ise hızla iyileştiğini belirtti.



Brezilyalı golcü futbolcu Tabata, Konyaspor maçından galip ayrılarak başarılı çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Tabata, bu çıkışa taraftarın da destek vermesini isteyerek, Gaziantepspor'un eski özlenen günlerine yavaş yavaş döndüğünü belirtti.



Konyaspor maçının zorlu olacağını da anlatan Tabata, ''Zor bir maç ama önümüzde de yeterli bir süre var. Bu süreyi çalışarak takımı analiz edecektir. Bu analizleri bizlere aktaracaklar ve bizde sahada çalışarak teknik heyetin isteklerini yerine getireceğiz. Bu maçta da başarılı olmayı umut ediyoruz. Amacımız başarılı sonuçları gerçekleştirebilmek ve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.



Kaleci Murat Şahin de son 6 haftada aldıkları sonuçların iyi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



''Şimdi önümüzde bir Konyaspor, ardından Trabzonspor ve Galatasaray maçları var. Trabzonspor ve Galatasaray deplasmanına çok daha güçlü çıkabilmemiz için Konyaspor maçı bizim için büyük önem taşıyor. Her maç bizim için çok önemli, ancak evimizde milli maç sonrası oynayacağımız bu maçtan da iyi sonuç almamız gerekiyor. Hazırlıklarımız devam ediyor ve onları yenecek güçte olduğumuza inanıyorum.''



Takım kaptanı Bekir İrtegün, Konyaspor'u yenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Konyaspor'u yenerek seriye bağlamak istediklerini söyleyen Bekir, ''İki haftada aldığımız 6 puanı bir seri yakalayıp 9'a çıkarmak istiyoruz'' dedi.