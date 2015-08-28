Gaziantepspor 0 - 4 Beşiktaş

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de 3. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Beşiktaş'ın golü 76. dakikada Oğuzhan Özyakup'tan geldi.
Siyah beyazlı ekip, Cenk Tosun'un penaltıdan kazandığı gol sonucunda, 83. dakikada 2-0 öne geçti.
Beşiktaş, 87. dakikada Olcay Şahan'ın golüyle farkı üçe çıkardı.
Siyah beyazlı ekip, maçın sonunda gol şovu yaptı. Beşiktaş'ın dördüncü golü, 90. dakikada Kerim Frei'den geldi.
Takımların ilk 11'leri şu şekilde:
Gaziantepspor: Karcemarskas, Barış, Vranes, Arokoyo, Marçal, Abdülkadir, Abuda, Chibuike, Camara, Larsson, Muhammet
Beşiktaş: Tolga, Beck, Ersan, Rodolfho, Tosic, Oğuzhan, Atiba, Gökhan, Sosa, Olcay, Gomez