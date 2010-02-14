Gaziantepspor- Beşiktaş: 2-0

T24 - Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada, Olcan orta sahadan aldığı topla defansı geçerek Beşiktaş ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı.

Beşiktaş defansını aşan meşin yuvarlak Beto'nun önünde kaldı, ancak bu futbolcu topa dokunamayınca Gaziantepspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

11. dakikada Olcan'ın sol kanattan ceza sahasına girmeden ortasında topu iyi takip eden Julio Cesar De Souza, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest atışı kullanan Tabata'ın ortasında topla buluşan Bobo, sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada Tabata'nın ortasına hareketlenen Holosko, topu müsait pozisyondaki Bobo'ya verdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top üstten auta gitti.

33. dakikada Tomas'ın ortasında defansı aşan topu önünde bulan Julio Cesar De Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Deumi, Sivok'tan kaptığı topu Julio Cesar De Souza'ya verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girerek vuruşunda top auta gitti.

39. dakikada Serdar Kurtuluş'un 35 metre mesafeden sert şutunda, kaleci Rüştü'nün parmaklarıyla dokunduğu top, üst direğe çarptıktan sonra kornere gitti.

40. dakikada Ivan'ın 25 metre mesafeden sert şutunda kaleci Rüştü uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gaziantepspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Gaziantepspor'un kazandığı köşe vuruşunu Olcan kullandı. Bu oyuncunun ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Deumi kafayla vurarak kaleci Rüştü'nün müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

62. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan İbrahim Üzülmez'in plase vuruşunu, kaleci Mahmut çizgi üzerinden kornere çelerek gole izin vermedi.

72. dakikada Yusuf, topu arka direkte Bobo ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasını iyi takip eden Nobre'nin altı pas içindeki volesi yandan auta gitti.

74. dakikada Gaziantepspor'un gelişen kontra atağında Julio Cesar De Souza orta alandan aldığı topu ceza sahasına kadar sürerek bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Jorginho, müsait pozisyonda olmasına karşın direkten dönen topu auta attı.

76. dakikada Julio Cesar De Souza'nın ceza yayı çizgisi üzerinden plase vuruşunda falso alan topu kaleci Rüştü tokatlayarak kornere gönderdi.

80. dakikada Gaziantepspor defansında yaşanan karambolde, Nobre'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. Mücadele Gaziantepspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.





Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Cem Satman, Volkan Narinç

Gaziantepspor: Mahmut, Murat Ceylan (Dk. 87 Hakan Bayraktar), Zurita, Deumi, Tomas, Serdar Kurtuluş, Beto (Dk. 69 Jorginho), Olcan (Dk. 78 Erman Özgür), Ivan, Cenk, Julio Cesar De Souza

Beşiktaş: Rüştü, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yusuf), Fink (Dk. 68 Mert Nobre), Sivok, Bobo, Tabata, Ekrem, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Holosko (Dk. 68 Tello), Ernst

Goller: Dk. 11 Julio Cesar De Souza, Dk. 51 Deumi (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Sivok, Dk. 86 Ernst (Beşiktaş), Dk. 35 Serdar Kurtuluş (Gaziantepspor)