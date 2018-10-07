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Spor

Gaziantepspor- Bayrampaşa: 1-0

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Ali Rıza Öztürk, Lütfullah Aslan GAZİANTEPSPOR: Adnan, Serhan (Dk

07 Ekim 2018 19:33

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Ali Rıza Öztürk, Lütfullah Aslan
GAZİANTEPSPOR: Adnan, Serhan (Dk. 87 Tarık), Müslüm (Dk. 77 Gökhan) Mustafa Özyaşar, Ferhat, Hasan, Deniz, Muhammed, Mustafa Çakır, İlker, Yusuf (Dk. 58 Ahmet Olgun)
BAYRAMPAŞA: Veysel, Oktay (Dk. 60 Hakan Yüce), Üstün, Efe, Ömercan, Sercan, İbrahim (Dk. 77 Şamil) Talha, Mehmet, Ahmet (Dk. 67 Süleyman Selak), Fatih
GOL: Dk. 70 Serhan (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Muhammed (Gaziantepspor) Sercan, Efe, Ömercan, Hakan Yüce (Bayrampaşa)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'un 6\'ncı haftasında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Bayrampaşa\'yı 1-0 mağlup etti.
70\'inci dakikada ceza sahası içerinde topla buluşan Serhan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantepspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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