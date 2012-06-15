Gaziantepspor Başkanı tahliye edildi

Gaziantepspor'a yönelik mali soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli ilk duruşmada serbest bırakıldı.

15'i tutuklu 22 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tahliye taleplerini karara bağlayan mahkeme tutuklu bulunan 15 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

2 Nisan'da Gaziantepspor'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, aralarında Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın da olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.