T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantepspor Başkanı: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz

Gaziantepspor Kulübü'nün borçlardan dolayı kapanacağı iddia edilmişti

01 Ocak 2018 22:03

Gaziantepspor Kulübü Başkanı Huzeyfe Durmaz, "Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Durmaz, basına yansıyan "Gaziantepspor kapanıyor" şeklindeki haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, kulübün kapatılacağı yönünde kendisinin açıklamalarının olmadığını söyledi.

Kendilerinin kulübü kapatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi. Yarın öğle saatlerinde halkımızla Demokrasi Meydanı'nda buluşacağız. Eğer yeterli destek gelmezse sayın valimize kulübün anahtarını teslim edeceğiz."

Mevcut sorunların devam etmesi halinde takımın kamp yapamayacağına ve sezon başladığında da maça çıkamayacağına işaret eden Durmaz, "Göreve geldiğimizde resmen enkaz devraldık. Bugüne kadar enkazı kaldırmaya çalıştık. Gaziantepspor'u deplasmana götürebilirsek veya maça çıkarabilirsek bunu başarı diye kabul ettik. FIFA'da 6 puanımız silinecekti, onun ödemesini yaptık. Kulüp çalışanlarının alacaklarını ödedik. Tüm bunları kendi gücümüzle yaptık ama dayanacak gücümüz de kalmadı" diye konuştu.
 

"110 milyondan fazla borç"
 

Başkan Durmaz, maddi sıkıntılar nedeniyle kampa gidemeyeceklerini ve mevcut tesislerde antrenman yapmayı planladıklarına aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Kulübümüzün 110 milyondan fazla borcu var. Transfer için acil olarak 10 milyona ihtiyacımız var. Ya Allah deyip maça çıkabilecek kadar ödeme yapabilmemiz için de 4 milyon gerekiyor."

ETİKETLER

Huzeyfe Durmazgaziantepsporkapanmaborç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24