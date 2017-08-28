Gaziantepspor Başkanı istifa etti

GAZİANTEP, (DHA)

TFF 1\'inci Lig takımlarından Gaziantepspor Kulübü Başkanı Mutlu Özpineci, istifa etti.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig\'den, TFF 1\'inci Lig\'e düşmesinin ardından İbrahim Kızıl\'ın istifası sonrası 7 Ağustos\'ta yapılan kongrede başkanlığa seçilen Mutlu Özpineci, takımda yaşanan sorunlar nedeniyle görevini bıraktı. Özpineci, Yönetim Kurulu Karar Defteri\'ni, Kulübün Divan Başkanı Sermet Atay\'a teslim etti.

Mutlu Özpineci, istifasıyla ilgili açıklama yapmazken, ilerleyen günlerde kongreye gidileceği belirtildi.

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